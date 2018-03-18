Сторонники Навального и «Голос» признались в намерении дискредитировать выборы в РФ

Координаторы штабов Навального и куратор некоммерческой организации «Голос» Штефани Шиффер в беседе с пранкерами признались, что готовы пойти на все, чтобы обеспечить иностранным СМИ «нужную картинку» с выборов в РФ и таким образом дискредитировать их.

Первыми пранкеры Алексей Столяров и Владимир Краснов разыграли Штефани Шиффер. Об этом в субботу вечером сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Позвонив по телефону куратору «Голоса», молодые люди представились спикером Верховной Рады Андреем Парубием. Шиффер попалась на удочку и посетовала в беседе, что подконтрольная ей организация признана в России нежелательной, что «усложняет работу с коллегами». Также Шиффер пообещала «украинским коллегам», что включит их в рассылку и она будут получать всю информацию.

«Что касается присутствия международных наблюдателей в Крыму – мы будем публиковать отдельный доклад. Тоже с удовольствием предоставим. Он будет через несколько дней после выборов», - пообещала куратор молодым людям.

Далее в ходе беседы, несмотря на то, что она проходила до начала выборов, Шиффер заявила, что уже имеется несколько причин, которые позволят признать нелегитимным процесс волеизъявления. Она отметила, что российский избирательный закон не соответствует международным стандартам и является «дырявым», а также все равно нарушается.

«Мы вам предоставим с удовольствием все данные, которые у нас будут, о качестве этих выборов в Российской Федерации. Вы знаете, выборы не соответствуют международным нормам, это мы сейчас уже до дня выборов можем подтверждать», - откровенно заявила Штефани Шиффер.

Когда лежеПарубий предложил оказать «Голосу» финансовую помощь «если это будет уместно», Шиффер с готовностью согласилась ее принять, поблагодарила за щедрость и пообещала выслать счет организации.

Далее пранкеры позвонили координаторам штабов блогера Алексея Навального и поставили перед ними задачу обеспечить журналистам «Би-би-си», которые приедут в регионы, нужную картинку для дискредитации выборов.

Координатор штаба Навального в Йошкар-Оле Вадим Кремнев, которому пранкеры представились «Николаем Лифшицем», попытался объяснить сложность поставленной задачи, так как предъявить журналистам будет нечего.

«У нас особенность заключается в том, что все любят делать тихим сапом. Напрямую на конфликт не идут. Все тихонечко гнут исподтишка. Предъявить что-то – вот, вот вам! – такой вот картинки нет», - помявшись сказал Еремнев, и добавил, что «задачу понял».

«Московский руководитель» подсказал ему, что много не надо – достаточно найти бюджетника или студента, который на камеру расскажет, как его за пятьсот рублей или под угрозой отчисления пригнали на участок – таких достаточно три-четыре человека, но это принципиально важно. Кремнев пообещал найти.

В Красноярске координатор штаба Навального – Яна Герасимова – также согласилась помочь британским журналистам в создании нужной картинки. Она пообещала «достать» студентов, а также заявила, что есть сведения, что в городе-спутнике Сосновоборске будет «что-то типа карусели».

«В принципе, что показать, есть», - заверила она пранкеров.

Напомним: ранее глава движения «Голос» Станислав Андрейчук, выступая в Европарламенте, заявил о том, что выборы президента РФ 18 марта будут «нелегитимными». При этом председатель совета Российского общественного института общественного права Игорь Борисов заявил, что проект движения «Голос», которое было признано в России иностранным агентом, полностью провален.