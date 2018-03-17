На Камчатке началось голосование на выборах президента РФ

Глава Избиркома Камчатского края Инга Иринина заявила, что все избирательные участки региона открылись вовремя и голосование на президентских выборах на Камчатке началось.

В частности, Инга Иринина сообщила, что она находится на избирательном участке номер 49, а ее коллеги – проконтролировали начало работы избирательных участков города и края.

«Камчатка начала без опозданий голосование», - сообщила Инга Иринина.

Также о начале голосования на Камчатке сообщает Центризбирком России, отмечая, что с этого региона начинается Россия, его жители первыми в нашей стране встречают Новый год, первыми просыпаются и первыми начинают голосовать.

Кроме того, ЦИК приводит статистику, согласно которой 77,5% камчатских избирателей живут в трех крупных городах, а остальные рассредоточены по обширной территории полуострова. К некоторым из местных жителей можно добраться лишь при помощи вертолета, но члены избиркомов к этому готовы.