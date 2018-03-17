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23:48   17 Марта 2018
Весь мир
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Госдума настроена на развитие парламентских контактов с Китаем – Володин

Госдума настроена на развитие парламентских контактов с Китаем – Володин

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил об этом 17 марта.

Он поздравил Ли Чжаньшу с избранием на пост главы Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. На сайте Госдумы РФ приводят его слова.

Володин заявил, что российские депутаты готовы активно работать с коллегами из Китая, чтобы развивать парламентские связи в интересах улучшения всеобъемлющего стратегического сотрудничества двух государств и дружбы между народами.

На голосовании кандидатуру Ли Чжаньшу поддержали единогласно. Аналитики еще в 2017 году отмечали, что он может возглавить ПК ВСНП.

Теперь, согласно принятым поправкам, председатель и вице-председатель КНР смогут избираться каждые пять лет. Никаких ограничений больше нет. Раньше такой возможности у них не было. Они могли находиться на посту лишь два срока подряд. 17 марта также единогласно проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на пост председателя КНР.

Автор: Анастасия Аои
#россия #госдума #си цзиньпин #володин #политика #китай
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