Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине

Омбудсмен призвала мир не допускать вопиющих нарушений прав человека.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, выступая в ЦИК, осудила решение властей Украины препятствовать желающим придти на избирательные участки в диппредставительствах РФ.

«К сожалению, министр внутренних дел Украины Аваков заявил, что не пустит граждан России на избирательные участки. Это вызов мировому сообществу. Хотелось бы призвать всех, чтобы не допустить вопиющих случаев нарушения прав человека», - передает слова омбудсмена корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Москалькова поздравила сограждан с началом выборов президента РФ и упомянула работу наблюдателей: