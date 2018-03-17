Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине

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Омбудсмен призвала мир не допускать вопиющих нарушений прав человека.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, выступая в ЦИК, осудила решение властей Украины препятствовать желающим придти на избирательные участки в диппредставительствах РФ.

«К сожалению, министр внутренних дел Украины Аваков заявил, что не пустит граждан России на избирательные участки. Это вызов мировому сообществу. Хотелось бы призвать всех, чтобы не допустить вопиющих случаев нарушения прав человека», - передает слова омбудсмена корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Москалькова поздравила сограждан с началом выборов президента РФ и упомянула работу наблюдателей:

«К этому дню готовились все. Нет ни одного края, области, где бы сегодня не работали развернутые группы мониторинга и это важно, что сегодня мы вступили в новую эпоху. ЦИК показал, как можно поднять на новый уровень избирательную систему».

 

Автор: Григорий Рощин
#украина #голосование #права человека #выборы-2018 #москальвкова
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