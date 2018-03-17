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23:13   17 Марта 2018
Россия
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Никифоров: 46 тысяч видеокамер обеспечат прозрачность голосования

Никифоров: 46 тысяч видеокамер обеспечат прозрачность голосования

За голосованием во всех регионах страны можно следить в онлайн-режиме.

46 тысяч видеокамер позволят следить за процессом голосования на избирательных участках по всей стране в онлайн-режиме. Об этом заявил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в ЦИК. 

«В ближайшее время откроем видео-стену в ЦИКе, заработает сайт «Наш выбор» и в субъектах РФ откроется трансляция с участков», -  рассказал Никифоров.

Видеотрансляции с избирательных участков можно посмотреть на портале nashvybor2018.ru.

Еще одной технической новинкой стало приложение «Мобильный избиратель». По словам министра, этой услугой уже воспользовались 1,6 миллиона человек.

Система Госвыборы прошла проверку и полностью готова к работе, добавил Никифоров. Систему готовили тысячи специалистов.

Автор: Григорий Рощин
#голосование #никифоров #минкомсвязи #выборы-2018
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