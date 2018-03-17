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23:24   17 Марта 2018
Россия
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Блогер Михаил Ронкаинен стал первым проголосовавшим на выборах президента РФ

Блогер Михаил Ронкаинен стал первым проголосовавшим на выборах президента РФ

Стало известно имя человека, который первым проголосовал на российских президентских выборах-2018. 

Первым проголосовавшим стал блогер Ронкаинен, отдавший свой голос в Новой Зеландии в городе Окленд. Об этом сообщает информационный портал «360».

На протяжении всей последней недели общественность с интересом наблюдала за спором двух российских блогеров, каждый из которых хотел первым проголосовать на выборах президента РФ. Сначала о своих планах проголосовать самым первым заявил Артем Кей. Для того, чтобы осуществить задуманное YouTube-блогер зарегистрировался на избирательном участке в Петропавловске-Камчатском – самом восточном городе России. Ему ответил travel-блогер Михаил Ронкаинен, заявивший, что он намерен проголосовать в Новой Зеландии, где избирательные участки откроются на час раньше, чем в Петропавловске-Камчатском.

Артем Кей возмутился и обвинил Ронкаинена в желании «хайпануть». Он отметил, что в новозеландском городе Окленд нет посольства РФ и значит там нельзя проголосовать. Однако, на практике Ронкаинен оказался прав и первым открылся избирательный участок, который охватывает Самоа, Тонга и Новую Зеландию. Таким образом Михаил Ронкаинен стал первым проголосовавшим на выборах президента России, но Артем Кей еще может стать первым, кто на выборах-2018 отдаст свой голос на территории Российской Федерации.

Любопытно, что в ходе спора Ронкаинена предложил Кею, что проигравший побреется наголо, и Кей с этим условием согласился.

Автор: Олег Королев
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