Блогер Михаил Ронкаинен стал первым проголосовавшим на выборах президента РФ

Стало известно имя человека, который первым проголосовал на российских президентских выборах-2018.

Первым проголосовавшим стал блогер Ронкаинен, отдавший свой голос в Новой Зеландии в городе Окленд. Об этом сообщает информационный портал «360».

На протяжении всей последней недели общественность с интересом наблюдала за спором двух российских блогеров, каждый из которых хотел первым проголосовать на выборах президента РФ. Сначала о своих планах проголосовать самым первым заявил Артем Кей. Для того, чтобы осуществить задуманное YouTube-блогер зарегистрировался на избирательном участке в Петропавловске-Камчатском – самом восточном городе России. Ему ответил travel-блогер Михаил Ронкаинен, заявивший, что он намерен проголосовать в Новой Зеландии, где избирательные участки откроются на час раньше, чем в Петропавловске-Камчатском.

Артем Кей возмутился и обвинил Ронкаинена в желании «хайпануть». Он отметил, что в новозеландском городе Окленд нет посольства РФ и значит там нельзя проголосовать. Однако, на практике Ронкаинен оказался прав и первым открылся избирательный участок, который охватывает Самоа, Тонга и Новую Зеландию. Таким образом Михаил Ронкаинен стал первым проголосовавшим на выборах президента России, но Артем Кей еще может стать первым, кто на выборах-2018 отдаст свой голос на территории Российской Федерации.

Любопытно, что в ходе спора Ронкаинена предложил Кею, что проигравший побреется наголо, и Кей с этим условием согласился.