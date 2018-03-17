Память российского Героя Александра Прохоренко почтили в Оренбургской области

Он погиб два года назад в Сирии, исполняя служебные обязанности.

ЦВО сообщил, что в учебных заведениях министерства обороны России, а также воинских частях Оренбургской области почтили его память.

Два года назад, 24 марта, российское Минобороны сообщило о гибели военнослужащего Сил специальных операций Вооруженных Сил РФ в Сирии. Прохоренко погиб при наведении авиаударов по террористическим группировкам в районе населенного пункта Тадмор. Они окружили его и он вызвал авиаудар на себя. По указу главы РФ за проявление офицером героизма и мужества во время исполнения воинского долга ему присвоили звание Героя России.

Прохоренко похоронили с воинскими почестями 6 мая. Ему было 25 лет. В этот день в области объявили траур.