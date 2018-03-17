Заработал портал видеотрансляций с избирательных участков

В интернете в субботу вечером заработал портал, на котором все желающие смогут следить за голосованием на президентских выборах в России 18 марта.

Адрес сайта - nashvybor2018.ru. При помощи этого сайта, где в день выборов будет вестись видеотрансляция с избирательных участков, все желающие в режиме реального времени смогут наблюдать за ходом голосования.

Списка избирательных участков наблюдателям заблаговременно не предоставили. Напомним: ранее ЦИК сообщил, что большинство участков для голосования оборудованы видеокамерами. При этом глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в общей сложности видеокамеры установлены на 46 046 объектах.