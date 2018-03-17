Порошенко заявил, что Украина вступит в ЕС через несколько лет

Президент Украины заявил, что сначала страна вступит в Североатлантический Альянс, а после возьмет курс на Евросоюз.

Петр Порошенко убежден, что вступить в ЕС страна сможет через незначительный период времени, всего через несколько лет. Он отметил, что никакое другое государство не проявит больше энтузиазма к Европе. Так сказано в его интервью для Funke.

Ранее украинский лидер написал в своем аккаунте в Twitter, что встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Мюнхене. Он попросил его предоставить план действий для достижения членства в альянсе.

Украинская сторона уже готовит поправки, которые закрепят в конституции стремление страны к вступлению в ЕС и альянс.