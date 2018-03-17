Стартуем! Глава ЦИК объявила о начале выборов президента РФ

Первыми проголосуют жители Дальнего Востока.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова объявила о начале выборов президента России, сообщает корреспондент ИА «Политика Сегодня» из ЦИК.

Первыми проголосуют жители Чукотки и Камчатки. Памфилова поблагодарила коллег в регионах за «невероятную работу».

«Официально кампания началась три месяца назад, но готовиться мы начали раньше. По-моему, предварительно можно сказать, что многое удалось, надеюсь,что завтрашний день это подтвердит», - заявила она.

По ее словам, с наблюдателями приходилось спорить и ругаться, но удалось найти компромиссы.

«Вместе мы движемся вперед. Выборы в нашей самой лучшей стране мира должны быть достойным этой страны. Я очень волнуюсь сегодня. Стартуем!», - объявила Памфилова.

После вступительной речи зазвучал гимн России.