Более 31 тыс человек за последние сутки покинули Восточную Гуту через гуманитарные коридоры

Свыше 31 тысячи человек за последние сутки вышли из Восточной Гуты через гуманитарные коридоры, всего за время действия гуманитарных пауз из анклава вышли более 48 тысяч человек.

Об этом рассказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. Его слова приводит в субботу «Интерфакс».

Отмечается, что в настоящее время в большинстве районов САР обстановка нормализуется, налаживается процесс мирной жизни. В Восточной Гуте, заявил Евтушенко, нормализации обстановки все еще мешают закрепившиеся в данной зоне экстремистские группировки, которые нарушающие режим прекращения огня.