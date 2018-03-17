Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Сторонники Навального и «Голос» признались в намерении дискредитировать выборы в РФ

Сторонники Навального и «Голос» признались в намерении дискредитировать выборы в РФ

 Памфиловой сообщили о стопроцентной явке в Антарктиде

Памфиловой сообщили о стопроцентной явке в Антарктиде
Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине

Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине

 Порошенко заявил, что Украина вступит в ЕС через несколько лет

Порошенко заявил, что Украина вступит в ЕС через несколько лет
Госдума настроена на развитие парламентских контактов с Китаем – Володин

Госдума настроена на развитие парламентских контактов с Китаем – Володин

 Более 31 тыс человек за последние сутки покинули Восточную Гуту через гуманитарные коридоры

Более 31 тыс человек за последние сутки покинули Восточную Гуту через гуманитарные коридоры
Сторонники Навального и «Голос» признались в намерении дискредитировать выборы в РФ

Сторонники Навального и «Голос» признались в намерении дискредитировать выборы в РФ

 Памфиловой сообщили о стопроцентной явке в Антарктиде

Памфиловой сообщили о стопроцентной явке в Антарктиде
Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине

Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине

 Порошенко заявил, что Украина вступит в ЕС через несколько лет

Порошенко заявил, что Украина вступит в ЕС через несколько лет
Госдума настроена на развитие парламентских контактов с Китаем – Володин

Госдума настроена на развитие парламентских контактов с Китаем – Володин

 Более 31 тыс человек за последние сутки покинули Восточную Гуту через гуманитарные коридоры

Более 31 тыс человек за последние сутки покинули Восточную Гуту через гуманитарные коридоры
22:35   17 Марта 2018
Весь мир
52

Более 31 тыс человек за последние сутки покинули Восточную Гуту через гуманитарные коридоры

Более 31 тыс человек за последние сутки покинули Восточную Гуту через гуманитарные коридоры

Свыше 31 тысячи человек за последние сутки вышли из Восточной Гуты через гуманитарные коридоры, всего за время действия гуманитарных пауз из анклава вышли более 48 тысяч человек.

Об этом рассказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. Его слова приводит в субботу «Интерфакс».

Отмечается, что в настоящее время в большинстве районов САР обстановка нормализуется, налаживается процесс мирной жизни. В Восточной Гуте, заявил Евтушенко, нормализации обстановки все еще мешают закрепившиеся в данной зоне экстремистские группировки, которые нарушающие режим прекращения огня.

Автор: Алла Ларионова
#сирия #весь мир #гуманитарные коридоры #восточная гута
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Памфиловой сообщили о стопроцентной явке в Антарктиде Россия
Памфиловой сообщили о стопроцентной явке в Антарктиде
Суровый климат континента на голосование не повлиял.
0:16   18 Марта 2018
32
Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине Ближнее зарубежье

Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине

23:26   17 Марта 2018
54
Камчатка голосует первой. В России начались выборы президента Выборы президента 2018

Камчатка голосует первой. В России начались выборы президента

22:59   17 Марта 2018
90
Стартуем! Глава ЦИК объявила о начале выборов президента РФ Россия

Стартуем! Глава ЦИК объявила о начале выборов президента РФ

22:48   17 Марта 2018
64
Новости smi2.ru
Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

 Наблюдатели из ФРГ прибыли в Крым с подарком

Наблюдатели из ФРГ прибыли в Крым с подарком

 Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

 Слуцкий: Москва дала адекватный ответ на действия Лондона

Слуцкий: Москва дала адекватный ответ на действия Лондона