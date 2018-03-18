Без лыж и фальсификаций. В Москве открылись избирательные участки

В столице теперь больше избирателей. И не осталось шансов каким-либо образом помешать свободному голосованию.

На часах 8 утра. И избирательные участки Москвы открыли свои двери. В этом году в столице избирателей планируют больше, чем обычно. Высокую явку прогнозировал в интервью ТАСС за две недели до выборов глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Для этого появилась новая возможность в виде голосования по месту фактического нахождения, - объяснял он. - Но важнее, конечно, другое — масштаб события: выборы президента России, безусловно, это главное событие в жизни страны, и люди наиболее заинтересованы в участии в этих выборах, что подтверждается итогами избирательных кампаний прошлых лет. Этот политический акт объединяет людей с самыми разными жизненными позициями и политическими взглядами».

Новые правила разрешали сменить избирательный участок как через центры МФЦ, так и на портале «Госуслуг». На 7 марта заявления подали порядка 300 тысяч человек. По оценке Мосгоризбиркома, общий прирост числа избирателей в столице составлял около 1%. Причем, иногородних избирателей добавилось 2,6%, а «коренных» убыло чуть более процента.

Некоторые подали сразу по несколько заявлений о смене участков. Вот только проголосовать несколько раз у них не выйдет. Все списки уже сверили, из дублирующих заявлений учтут только первое.

«Примерно 3 450 человек подали несколько заявлений о голосовании на разных избирательных участках. Скорее всего, у большинства этих людей просто поменялись планы на 18 марта, - полагает мэр Москвы Сергей Собянин. - С удивлением узнал, что порядка 40 граждан подали от 3 до 8 заявлений на разных участках. Видимо, они хотели проверить систему «мобильный избиратель» на прочность».

Проверка на прочность в случае попытки повторного голосования чревата тремя годами за решеткой. В Уголовном кодексе статья 142.2, объявляющая «карусели» вне закона, появилась в сентябре 2017 года.

На столичные участки просят не приходить повторно за бюллетенем. И не брать с собой лыжи и чемоданы. За это, конечно, не посадят. Отсутствие багажа просто позволит избежать неудобств и очередей на входе.

«В целях безопасности на каждом избирательном участке будут установлены рамки», - предупреждал Горбунов.

Всего в столице в портале открытых данных правительства Москвы значатся 3605 избирательных участков. Более половины из них, как рассказывал Горбунов, оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). К выборам президента столица закупила 1 000 новейших электронных урн . На всех участках работают видеокамеры, ведущие онлайн-трансляцию в Интернет в режиме онлайн, причем впервые со звуком. Так, чтобы оглашенные на участке при подсчете бюллетеней цифры, недоверчивым можно было сверить затем в системе ГАС «Выборы».

«При возникновении спорных или конфликтных ситуаций эти видеозаписи имеют доказательную силу», - предупреждал Горбунов.

Ошибиться с вводом данных в систему ГАС «Выборы» помешают QR-коды, перерисовать которые не под силу.