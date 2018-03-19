Кто на самом деле пытался фальсифицировать выборы в России

Эксперты ждали сообщений о «нарушениях» от «Голоса» и сторонников Навального.

Жители России сделали свой выбор. Но в Интернете их опять пытаются убедить, что их голоса не учли. Сеть вновь пытаются наполнить сообщениями о фальсификациях, админресурсе, каруселях. Сценарий не новый. Член научного совета при Совете безопасности РФ, автор доклада «Вторжение. Вмешательство США в выборы в РФ в ходе президентских кампаний 1996–2018 годов» Андрей Манойло в беседе с корреспондентом ИА «Политика Сегодня» еще до дня голосования предупреждал, что вызвать недоверие россиян к выборам президента попытаются всеми возможными способами.

«Где-то будут вбрасывать информацию, что избирателей гонят на участки пинками, что не работает система Госвыборы и насчитывает лишние баллы, информацию о нарушениях процедуры, где-то наблюдатель споткнется о порог, расквасит себе морду, и будут говорить, что сторонники преступного режима его побили. Будет полный ассортимент», - говорит эксперт.

Витриной выборов будет Москва, был уверен Манойло. В столице, как объяснял собеседник «ПС», выше уровень протестных настроений, а значит и проще устроить провокации. Мотивированные представители оппозиции способны перейти от слов к делу.

«Смотреть будут на то, что происходит в столице, где концентрация опасных зон. Будет максимальный поток избирателей на участках. Все будут толкаться. Кто-нибудь кого-нибудь обязательно обидит», - предположил Манойло.

Ему вторил исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. По мнению эксперта, к нападкам готовились организация «Голос» и сторонники блогера Навального. Нарисовать мрачную картину имитации избирательного процесса они планировали за счет точечных нарушений: разговоров о сгоне, искусственной накачке явки, о вбросах бюллетеней. Так и вышло.

Внимание россиян, способных по камерам со звуком на участках, разобраться, кто прав, эти сообщения не привлекли. А вот для западной аудитории, которая предпочитает пользоваться Google-переводчиком, сработало. Washington Post в итоговом тексте назвал выборы в России «колоссальным спектаклем». И привел в пример нарушения, зафиксированные организацией «Голос».

Справка:

Голос – это независимая коммерческая организация, которая декларирует своей задачей защиту прав избирателей. Основана в 2000 году. В 2012 году руководитель НКО Григрий Мельконьянц сообщал, что половина бюджета организации поступает по линии USAID – центрального органа госуправления США для помощи за рубежом. Спустя год Минюст РФ включил «Голос» в список иностранных агентов.

Примером у Washington Post оказалось немного. Массовыми сообщения о нарушениях на выборах пока опасаются называть даже западные СМИ.

«Повторится ситуация на стыке 2011-2012 годов, – прогнозировал Данилов. - На парламентских выборах в 2011 году было гигантское количество сообщений о фальсификациях. Они затопили все информационное пространство в день выборов. Это привело к Болотной площади. В 2012 году на выборах президента количество информации о фальсификациях резко снизилось. Многие из статусных оппозиционеров признавались, что выборы прошли честно. Установленные на участках камеры фиксировали нарушения».

Возможными эпицентрами политтехнологических маневров, по мнению Данилова, прогнозировал Москву, Петербург, Махачкалу и Новосибирск.