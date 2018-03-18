От ультправых до МИДа. Как Украина пытается обжаловать выборы в Крыму

Киев до сих пор не может простить жителям полуострова референдума 2014 года.

За несколько дней до проведения президентских выборов в России ряд европейских стран заявил, что не признает итогов крымского голосования. К ним присоединилась и Украина. Петр Порошенко назвал выборы в Крыму «избирательным фарсом» и призвал европейских наблюдателей бойкотировать их.

Несмотря на то, что ЦИК РФ принял дополнительные меры безопасности, чтобы не допустить подтасовки результатов, очевидно, что власти Киева все равно попытаются помешать выборному процессу. Однако напрямую повлиять на итоги голосования с помощью фальсификаций вряд ли получится: благодаря электронному реестру ЦИК ни «карусели», ни «вбросы» бюллетеней невозможны.

Видимо, украинские пропагандисты намерены действовать по схеме, известной еще во времена «оранжевой революции» 2004 года, а именно: объявить «неудобные» итоги выборов результатом массовых фальсификаций. Мало кто помнит, но победу на украинских президентских выборах одержал Виктор Янукович. Ющенко, которого, разумеется, не устроил подобный результат, заручился поддержкой «зарубежных наблюдателей» и объявил победу Януковича фикцией, после чего на Украине прошли массовые протесты.

Для создания иллюзии фальсификаций украинские власти подготовили несколько способов, среди которых: негативное описание российских выборов в лояльных СМИ, привлечение «независимых» наблюдателей, в том числе из печально известного движения «Голос», которое никогда не скрывало, что финансируется из-за рубежа, попытки устроить провокации на избирательных участках. Традиционно, власти Киева задействуют ультраправые группировки. Члены «Правого сектора» (экстремистской организации, запрещенной в России) заявили, что не допустят проведения российских выборов на «аннексированной» территории. А вот разрешенное МВД Украины не допустило выборов на территории страны вообще, поставив нелепый ультиматум. Киев хотел запрета выборов на полуострове.

Примечательно, что дата президентских выборов приурочена к годовщине присоединения Крыма к России, а значит для украинской стороны особенно важно их дискредитировать. Именно поэтому стоит относиться ко всем сообщениям о фальсификации в Крыму с осторожностью и скепсисом: большинство сообщений о подтасовке гарантированно окажутся «заказом» высших украинских чиновников.

Пока украинские власти всячески препятствуют голосованию россиян на избирательных участках на Украине, в Крыму выборы проходят спокойно и без происшествий. За голосованием следят 1200 сотрудников МЧС Республики Крым. Они находятся в полной готовности для быстрого реагирования.

Председатель крымского избиркома Михаил Малышев заявил, что ранее прозвучавшие заявления Киева о нелегитимности проведения выборов президента на полуострове и возбуждение уголовного дела в отношении их организаторов никак не повлияли на подготовку к выборам и ход голосования.

Запугивания киевских властей не сработали. На первых для региона выборах главы России наблюдается высокая явка. Только за первые два часа голосования она превысила 13%, свидетельствуют данные системы ГАС «Выборы». В республике работают 1 тысяча 206 избирательных участков.

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