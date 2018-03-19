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Путин набрал 82 процента голосов на выборах президента РФ в Татарстане
ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки

ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки

 Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах

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8:32   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Крым подтвердил свой выбор. Запад может спать спокойно

Крым подтвердил свой выбор. Запад может спать спокойно

Голосование на полуострове прошли успешно вопреки давлению Киева. Крымчане довольны.

На выборах в Крыму Владимир Путин набрал 92,13% голосов, при явке 63,86% (результат на 18.00, за два часа до закрытия участков). В Севастополе поддержка президента составила 90,19%. На участки города русской славы на 18.00 пришли 65,69% процентов граждан. Результат соизмерим с итогами референдума 2014 года.

Выборы на полуострове состоялись вопреки позиции Украины и Запада. Все попытки сорвать демократический процесс были обречены изначально. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик уверен, что западные технологии фальсификаций и вбросов за последние годы не изменились. В 2014 году парламентарий отвечал за техническую организацию исторического референдума в Севастополе, поэтому знает об уловках недоброжелателей не понаслышке.

«Запад пристально следил за референдумом. Киев пытался сорвать голосования всеми способами. Украина отключила нас от базы избирателей. Были проблемы с финансированием. На все было десять дней. Решение о проведении референдума приняли 6 марта. Могу отметить, что вся система обеспечения референдума, в первую очередь люди, члены избиркомов отработали на отлично. Они и составляют костяк избирательных комиссий сегодня. Уверен, что они сделали все возможное, чтобы выборы президента прошли на том же уровне, как и референдум четыре года назад», - говорит депутат.

Крым подтвердил свой выбор. Запад может спать спокойно

Игнорировать угрозы украинских радикалов, которых раздражал сам факт проведения выборов в Крыму, было нельзя. Белик уверен, что российские спецслужбы отработали профессионально, остудив горячие головы. Парламентарий отметил, что главными противниками выборов были «диванные войска Украины». Но их хватило только на гневные комментарии в социальных сетях. На телекамеры работали украинские политики. Как мантру повторяли, что выборы в Крыму нелегитимны.

«Не обходится и без заискиваний перед европейскими и американскими политиками с просьбами осудить итоги голосования в Крыму», - заметил Белик.

Крым подтвердил свой выбор. Запад может спать спокойно

Но к протестам Запада в Крыму не прислушиваются. Депутат заметил, что отказы признавать право крымчан на самоопределение, оборону и на жизнь в цивилизации только малая часть претензий к России.

«Нравится ЕС или нет, но выборы в Крыму прошли. ЦИК засчитал результаты. Пусть украинские и европейские политики спят спокойно», - говорит Белик.

Засыпать в спокойной атмосфере могут и крымчане. Представитель Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков в комментарии «ПС» рассказал, что атмосфера на полуострове за четыре года изменилась к лучшему. Демонстрацией физических достижений стали масштабные стройки. Все это и воссоединение полуострова с Россией крымчане оценивают позитивно, говорит парламентарий.

«Недавний визит президента показал, что Россия уделяет огромное внимание Крыму, как новому региону страны», - заметил Сергей Цеков.

Автор: Григорий Рощин
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