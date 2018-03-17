​​​​​​​Политолог: Повышенный интерес к выборам президента РФ объясняется их открытостью

В воскресенье 18 марта в России пройдут выборы президента, в ходе которых миллионы граждан, придя на избирательные участки, воспользуются своим правом принять непосредственное участие в судьбе страны.

Независимый журналист и политический эксперт Александр Асафов высказал свое мнение о том, почему президентские выборы в РФ являются одними из самых легитимных во всем мире. Его слова в субботу вечером приводит Федеральное агентство новостей.

«Российская процедура избрания президента сильно отличается от выборов в других странах в первую очередь своей прозрачностью», - заявил эксперт, отметив также: - «все заявления о том, что российские выборы могут быть нелегитимными из-за неправильной процедуры их проведения, наличия на них «неправильных» наблюдателей с недостаточно красивыми и правильными лицами, конечно же, имеют ангажированный характер».

По словам политолога, все подобные заявления направлены на то, чтобы сформировать у людей, в том числе и на западе, впечатление, о «неправильности» выборов в России, а также они имеют целью дискредитировать не только сами выборы, но и всю российскую государственность и органов власти.

В то же время Асафов напомнил, что в РФ очень серьезно относятся к организации выборов. ЦИК совершенствует систему избрания представителей власти, рассматривая все жалобы и претензии о нарушениях процедуры выборов, поступающие от граждан

«Например, была организована система наблюдения на участках в режиме онлайн. Я, честно говоря, затрудняюсь назвать европейскую страну, в которой был организован подобный мониторинг, когда любой гражданин может подключиться к любому участку и посмотреть, что там происходит», - подчеркнул аналитик.

При этом эксперт отметил, что РФ постоянно развивается, как страна и как государство, поэтому и выборы, который пройдут завтра – 18 марта – отличаются от проходивших в нашей стране раньше.