Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Сторонники Навального и «Голос» признались в намерении дискредитировать выборы в РФ

Сторонники Навального и «Голос» признались в намерении дискредитировать выборы в РФ

 Памфиловой сообщили о стопроцентной явке в Антарктиде

Памфиловой сообщили о стопроцентной явке в Антарктиде
Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине

Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине

 Порошенко заявил, что Украина вступит в ЕС через несколько лет

Порошенко заявил, что Украина вступит в ЕС через несколько лет
Госдума настроена на развитие парламентских контактов с Китаем – Володин

Госдума настроена на развитие парламентских контактов с Китаем – Володин

 Более 31 тыс человек за последние сутки покинули Восточную Гуту через гуманитарные коридоры

Более 31 тыс человек за последние сутки покинули Восточную Гуту через гуманитарные коридоры
Сторонники Навального и «Голос» признались в намерении дискредитировать выборы в РФ

Сторонники Навального и «Голос» признались в намерении дискредитировать выборы в РФ

 Памфиловой сообщили о стопроцентной явке в Антарктиде

Памфиловой сообщили о стопроцентной явке в Антарктиде
Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине

Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине

 Порошенко заявил, что Украина вступит в ЕС через несколько лет

Порошенко заявил, что Украина вступит в ЕС через несколько лет
Госдума настроена на развитие парламентских контактов с Китаем – Володин

Госдума настроена на развитие парламентских контактов с Китаем – Володин

 Более 31 тыс человек за последние сутки покинули Восточную Гуту через гуманитарные коридоры

Более 31 тыс человек за последние сутки покинули Восточную Гуту через гуманитарные коридоры
22:40   17 Марта 2018
Россия
43

​​​​​​​Политолог: Повышенный интерес к выборам президента РФ объясняется их открытостью

​​​​​​​Политолог: Повышенный интерес к выборам президента РФ объясняется их открытостью

В воскресенье 18 марта в России пройдут выборы президента, в ходе которых миллионы граждан, придя на избирательные участки, воспользуются своим правом принять непосредственное участие в судьбе страны.

Независимый журналист и политический эксперт Александр Асафов высказал свое мнение о том, почему президентские выборы в РФ являются одними из самых легитимных во всем мире. Его слова в субботу вечером приводит Федеральное агентство новостей.

«Российская процедура избрания президента сильно отличается от выборов в других странах в первую очередь своей прозрачностью», - заявил эксперт, отметив также: - «все заявления о том, что российские выборы могут быть нелегитимными из-за неправильной процедуры их проведения, наличия на них «неправильных» наблюдателей с недостаточно красивыми и правильными лицами, конечно же, имеют ангажированный характер».

По словам политолога, все подобные заявления направлены на то, чтобы сформировать у людей, в том числе и на западе, впечатление, о «неправильности» выборов в России, а также они имеют целью дискредитировать не только сами выборы, но и всю российскую государственность и органов власти.

​​​​​​​Политолог: Повышенный интерес к выборам президента РФ объясняется их открытостью

В то же время Асафов напомнил, что в РФ очень серьезно относятся к организации выборов. ЦИК совершенствует систему избрания представителей власти, рассматривая все жалобы и претензии о нарушениях процедуры выборов, поступающие от граждан

«Например, была организована система наблюдения на участках в режиме онлайн. Я, честно говоря, затрудняюсь назвать европейскую страну, в которой был организован подобный мониторинг, когда любой гражданин может подключиться к любому участку и посмотреть, что там происходит», - подчеркнул аналитик.

При этом эксперт отметил, что РФ постоянно развивается, как страна и как государство, поэтому и выборы, который пройдут завтра – 18 марта – отличаются от проходивших в нашей стране раньше.

Автор: Александр Люблинский
#россия #политолог #политика #цик #общество #прозрачность #аналитик #легитимность #выборы президента #выборы2018 #выборы в рф
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Памфиловой сообщили о стопроцентной явке в Антарктиде Россия
Памфиловой сообщили о стопроцентной явке в Антарктиде
Суровый климат континента на голосование не повлиял.
0:16   18 Марта 2018
32
Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине Ближнее зарубежье

Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине

23:26   17 Марта 2018
54
Камчатка голосует первой. В России начались выборы президента Выборы президента 2018

Камчатка голосует первой. В России начались выборы президента

22:59   17 Марта 2018
90
Стартуем! Глава ЦИК объявила о начале выборов президента РФ Россия

Стартуем! Глава ЦИК объявила о начале выборов президента РФ

22:48   17 Марта 2018
64
Новости smi2.ru
Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

 Наблюдатели из ФРГ прибыли в Крым с подарком

Наблюдатели из ФРГ прибыли в Крым с подарком

 Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

 Слуцкий: Москва дала адекватный ответ на действия Лондона

Слуцкий: Москва дала адекватный ответ на действия Лондона