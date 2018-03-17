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22:34   17 Марта 2018
Россия
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Памфилова: Науэрт не понимает, что заявляет от лица Госдепа США

Памфилова: Науэрт не понимает, что заявляет от лица Госдепа США

Так глава Центризбиркома прокомментировала слова представителя американского госдепартамента Хезер Науэрт о недопуске свыше пяти тысяч представителей СМИ к наблюдению за российскими президентскими выборами.

Накануне Науэрт сделала публикацию в своем аккаунте в Twitter. В ней говорилось, что российский Центризбирком не допустил свыше пяти тысяч журналистов, потому что Кремль якобы побоялся прозрачности перед президентскими выборами. Никаких источников на то, откуда у нее такие данные, она не оставила. Памфилова считает, что Науэрт просто не понимает, о чем заявляет, ведь совсем не разбирается в этом вопросе. Председатель комиссии объяснила, что они не имели права аккредитовать представителей «Левиафана», потому что он лишен статуса СМИ, представители «Молнии» допустили ошибки в своей заявке. Она подчеркнула, что комиссия наоборот выступает «за» присутствие независимых наблюдателей. Такую информацию сообщает РИА «Новости».

Автор: Анастасия Аои
#россия #сша #политика #цик #памфилова #науэрт
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