МИД РФ отчитался о досрочном голосовании по всему миру

#ВаженКаждыйГолос ✅???????? 18 марта - выборы Президента России. Избирательные участки в Австрии ???????? в зданиях @RusBotWien и @RusConsSalzburg. Участки открыты с 8.00 до 20.00. При себе необходимо иметь загранпаспорт. Открепительное не требуется. ???? https://t.co/bhjqrRnjtG pic.twitter.com/8Tv8hSCiCS