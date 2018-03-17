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22:21   17 Марта 2018
Выборы президента 2018
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МИД РФ отчитался о досрочном голосовании по всему миру

МИД РФ отчитался о досрочном голосовании по всему миру

Министерство иностранных дел Российской Федерации отчиталось о досрочном голосовании на выборах президента РФ по всему миру.

Соответствующие данные российские дипломатические представительства обнародовали на своих официальных страницах в Twitter. Репост записей сделало российское внешнеполитическое ведомство.

 

Автор: Алла Ларионова
#россия #политика #мид рф #весь мир #выборы2018
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