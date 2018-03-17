МИД РФ отчитался о досрочном голосовании по всему миру
Министерство иностранных дел Российской Федерации отчиталось о досрочном голосовании на выборах президента РФ по всему миру.
Соответствующие данные российские дипломатические представительства обнародовали на своих официальных страницах в Twitter. Репост записей сделало российское внешнеполитическое ведомство.
Поздравляем первых проголосовавших россиян на избирательном участке №8025 при Генеральном консульстве России в Мазари-Шарифе, Афганистан! Выборы Президента России 2018г.#ВаженКаждыйГолос pic.twitter.com/TuIr9e5mdy— RusConsGen_M-Sharif (@RusCG_MZS) March 16, 2018
В Таллине началось досрочное голосование на #ВыборыПрезидента России. Первые избиратели уже сделали свой выбор! #ВаженКаждыйГолос @MID_RF pic.twitter.com/jJSgzHnUjn— Rus Embassy Estonia (@RusEmbEst) March 17, 2018
Граждане РФ проголосовали досрочно в Измире и Эскишехире https://t.co/lWlTjxVULi— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) March 17, 2018
17 марта с.г. в Латвии проходит досрочное голосование на выборах Президента России 2018 для российских граждан, проживающих за пределами Риги, Даугавпилса и Лиепаи. #ВыборыПрезидентаРоссии #ВаженКаждыйГолос #Выборы2018 pic.twitter.com/ve0FWSgoAc— Посольство РФ в ЛР (@LV_RUSEMBAS) March 17, 2018
В Аммане прошло голосование на президентских выборах! Российские граждане сделали свой выбор!#ВаженКаждыйГолос pic.twitter.com/ezaNEXz82J— Russia in Jordan (@RusEmbJordan) March 17, 2018
#ВаженКаждыйГолос ✅???????? 18 марта - выборы Президента России. Избирательные участки в Австрии ???????? в зданиях @RusBotWien и @RusConsSalzburg. Участки открыты с 8.00 до 20.00. При себе необходимо иметь загранпаспорт. Открепительное не требуется. ???? https://t.co/bhjqrRnjtG pic.twitter.com/8Tv8hSCiCS— RusBotschaft Wien (@RusBotWien) March 17, 2018
До выборов Президента России остался 1 день! Проголосовать в Лондоне и Эдинбурге легко: https://t.co/dtHhSzNXzp pic.twitter.com/FnFyeQvUmi— Посольство России (@RussianEmbassyR) March 17, 2018
Досрочное голосование для граждан, проживающих за пределами Даугавпилса, идёт полным ходом#ВаженКаждыйГолос#ВыборыПрезидентаРоссии pic.twitter.com/JU70wUjbwW— ГК РФ в Даугавпилсе (@DaugavpilsRF) March 17, 2018
Приглашаем всех российских граждан, находящихся в Бразилии, принять участие в выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Голосование будет проходить с 8.00 до 20.00 по адресу: Avenida das Nações SES Q.801, Lote A, Brasilia-DF #ВаженКаждыйГолос pic.twitter.com/POZwdpT3cd— Embaixada da Rússia (@embaixadarussa) March 17, 2018
В #Бари ???????? прошло выездное голосование на президентских выборах ????????. Российские граждане сделали свой выбор! ????????????????????????@CIKRussia#ВаженКаждыйГолос #выборы2018 #выборыпрезидентароссии pic.twitter.com/niDT4nXeDO— RussianEmbassy Italy (@rusembitaly) March 17, 2018
За 3 дня на досрочном выездном голосовании на строящейся в Беларуси(Островец) АЭС проголосовало более 1,5 тыс. граждан России #ВаженКаждыйГолос #выборы2018 pic.twitter.com/WBwDsBTN4D— Посольство России (@RusEmbassyMinsk) March 17, 2018
Уважаемые соотечественники, Выборы Президента Российской Федерации уже завтра!Находясь в Черногории, вы можете проголосовать на избирательном участке, расположенном в Посольстве. Адрес: г.Подгорица, ул.Велише Мугоше 1. #всенавыборы pic.twitter.com/L6i6nCQ4O3— Russia in Montenegro (@AmbRusME) March 17, 2018
В Местре (Венеция)???????? прошло выездное голосование на президентских выборах????????. Российские граждане сделали свой выбор! ????????????????????????#ВаженКаждыйГолос #выборы2018 #выборыпрезидентароссии pic.twitter.com/ErRfG98SV0— RussianEmbassy Italy (@rusembitaly) March 17, 2018
17 марта состоялось досрочное голосование на выборах Президента Российской Федерации в г. #Орхус и г. #Оденсе (Дания). Отмечаем повышенную явку избирателей и благодарны всем, кто пожелал выразить свою гражданскую позицию #выборы2018 #важенкаждыйголос pic.twitter.com/2jtTxjVcIb— Embassy of Russia, DK (@RusEmbDK) March 17, 2018
В г.Лахоре состоялось выездное голосование. Нам #ВаженКаждыйГолос #выборы2018 pic.twitter.com/GBS32sEN1d— RusEmbassy_Pakistan (@RusEmbPakistan) March 17, 2018
#ВыборыПрезидентаРоссии 16 марта состоялось досрочное голосование граждан России, сотрудников ПАО "Газпром нефть", работающих в иракской провинции Васит pic.twitter.com/ohQdjmP3OD— Russia in Iraq (@RusEmbassyIraq) March 17, 2018