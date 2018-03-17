Ответные меры Лондону приняли с учетом возможных последствий – Захарова

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что все решения принимались обдуманно.

Мария Захарова прокомментировала происходящее в «Вести в субботу». Она сказала, что абсолютно любые попытки Британии принять очередные меры повлекут еще более жесткий ответ.

Накануне Захарова сообщила, что Россия свой ответ британской стороне озвучит в ближайшее время.

Между двумя государствами обостряются отношения. Это начинает влиять не только на политическую сферу. В Британии высказывались за перенос чемпионата мира по футболу в другую страну, за его бойкотирование. Ранее британский премьер Тереза Мэй сообщила, что члены британского руководства и королевской семьи не будут присутствовать на чемпионате мира в РФ.