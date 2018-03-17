​​​​​​​Медведев: ЦИК не допустит нарушений закона на президентских выборах-2018

Центральная избирательная комиссия заверила россиян в том, что выборы президента России, которые пройдут 18 марта, станут образцом открытости и законности.

При этом омбудсмен Павел Медведев в беседе с информационным агентством Nation News развеял сомнения тех, кто не был уверен в том, что максимальная прозрачность выборов во всех регионах страны и за ее рубежом достижима.

«Можно ли назвать предстоящие выборы в России легитимными? Для этого их надо сравнивать не с мировой практикой, а на предмет соответствия закону. Что касается современных российских выборов, сейчас они организованы намного лучше, чем раньше, с точки зрения закона», - заявил Павел Медведев, в частности.

Он напомнил также, что появился новый председатель ЦИК – Элла Памфилова, и отметил, что хорошо ее знает, как порядочного человека, который по своему характеру, просто не сможет допустить «неприличностей».

Памфилова, по словам омбудсмена, не допустит грубых нарушений, но с другой стороны, она не всемогуща и не сможет проконтролировать все на свете. Это откроет дорогу мелким нарушениям на местах, которые, как отметил Медведев, принципиально не смогут повлиять на результат и останутся в пределах погрешности.

Напомним: сама глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила 15 марта о том, что запрос на «достойные и достоверные выборы» назрел в обществе и ЦИК будет соответствовать этим требованиям.