Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
​​​​​​​Медведев: ЦИК не допустит нарушений закона на президентских выборах-2018

​​​​​​​Медведев: ЦИК не допустит нарушений закона на президентских выборах-2018

 Если Киев помешает голосованию, Москва потребует ответа на международном уровне

Если Киев помешает голосованию, Москва потребует ответа на международном уровне
​​​​​​​Савченко: Украинские военные готовы к госперевороту

​​​​​​​Савченко: Украинские военные готовы к госперевороту

 Украине напомнили о необходимости уважать европейские ценности на выборах-2018

Украине напомнили о необходимости уважать европейские ценности на выборах-2018
Ответные меры Лондону приняли с учетом возможных последствий – Захарова

Ответные меры Лондону приняли с учетом возможных последствий – Захарова

 СМИ: Муж шпионки Анны Чапман умер неестественной смертью

СМИ: Муж шпионки Анны Чапман умер неестественной смертью
​​​​​​​Медведев: ЦИК не допустит нарушений закона на президентских выборах-2018

​​​​​​​Медведев: ЦИК не допустит нарушений закона на президентских выборах-2018

 Если Киев помешает голосованию, Москва потребует ответа на международном уровне

Если Киев помешает голосованию, Москва потребует ответа на международном уровне
​​​​​​​Савченко: Украинские военные готовы к госперевороту

​​​​​​​Савченко: Украинские военные готовы к госперевороту

 Украине напомнили о необходимости уважать европейские ценности на выборах-2018

Украине напомнили о необходимости уважать европейские ценности на выборах-2018
Ответные меры Лондону приняли с учетом возможных последствий – Захарова

Ответные меры Лондону приняли с учетом возможных последствий – Захарова

 СМИ: Муж шпионки Анны Чапман умер неестественной смертью

СМИ: Муж шпионки Анны Чапман умер неестественной смертью
21:47   17 Марта 2018
Ближнее зарубежье
77

​​​​​​​Савченко: Украинские военные готовы к госперевороту

​​​​​​​Савченко: Украинские военные готовы к госперевороту

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила в субботу о готовности украинских военных совершить военный государственный переворот.

Об этом Савченко заявила в интервью, которое приводит издание «Страна.ua». В частности, она выразила уверенность в том, что на Украине более чем достаточно военнослужащих, которые согласны насильственно свергнуть действующую власть. Также она отметила, что силовики в свое время были готовы выступить и против экс-президента страны Виктора Януковича.

«Военные — люди дела. Они мало говорят, много рассказывают анекдотов, и в этом их сила. Они часто тупые и исполняют приказы, но у них есть предел», - добавила при этом депутат Верховной рады.

Напомним: ранее Савченко обвинила спикера парламента Парубия и генпрокурора Луценко в пособничестве расстрелу людей на Майдане в 2014 году. В ответ Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала совершить крупный террористический акт с использованием минометов, гранат и автоматов прямо в Раде.

Автор: Александр Люблинский
#украина #всу #савченко #политика #силовики #военные #госпереворот #общество #весь мир #готовность
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений Россия
Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений
Выборы Президента в 2018 году уже называют, пожалуй, самыми открытыми и чистыми за всю историю демократических выборов в стране.
20:32   17 Марта 2018
2873
Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия Весь мир

Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

19:27   17 Марта 2018
2803
Штрафы не помогут избежать трагедий на переездах, где нет шлагбаумов и светофоров Россия

Штрафы не помогут избежать трагедий на переездах, где нет шлагбаумов и светофоров

20:35   16 Марта 2018
159
США могут вооружить террористические ячейки курдов в Сирии Весь мир

США могут вооружить террористические ячейки курдов в Сирии

16:49   16 Марта 2018
204
Новости smi2.ru
Наблюдатели из ФРГ прибыли в Крым с подарком

Наблюдатели из ФРГ прибыли в Крым с подарком

 Слуцкий: Москва дала адекватный ответ на действия Лондона

Слуцкий: Москва дала адекватный ответ на действия Лондона

 Компания Apple проведет презентацию 27 марта

Компания Apple проведет презентацию 27 марта

 Москва решила, как ответить Лондону на высылку дипломатов - МИД

Москва решила, как ответить Лондону на высылку дипломатов - МИД