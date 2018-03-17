​​​​​​​Савченко: Украинские военные готовы к госперевороту

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила в субботу о готовности украинских военных совершить военный государственный переворот.

Об этом Савченко заявила в интервью, которое приводит издание «Страна.ua». В частности, она выразила уверенность в том, что на Украине более чем достаточно военнослужащих, которые согласны насильственно свергнуть действующую власть. Также она отметила, что силовики в свое время были готовы выступить и против экс-президента страны Виктора Януковича.

«Военные — люди дела. Они мало говорят, много рассказывают анекдотов, и в этом их сила. Они часто тупые и исполняют приказы, но у них есть предел», - добавила при этом депутат Верховной рады.

Напомним: ранее Савченко обвинила спикера парламента Парубия и генпрокурора Луценко в пособничестве расстрелу людей на Майдане в 2014 году. В ответ Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала совершить крупный террористический акт с использованием минометов, гранат и автоматов прямо в Раде.