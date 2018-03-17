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 СМИ: Муж шпионки Анны Чапман умер неестественной смертью

СМИ: Муж шпионки Анны Чапман умер неестественной смертью
21:48   17 Марта 2018
Весь мир
113

СМИ: Муж шпионки Анны Чапман умер неестественной смертью

СМИ: Муж шпионки Анны Чапман умер неестественной смертью

Муж экс-разведчицы РФ Анны Чапман скончался в Британии неестественной смертью.

Такую информацию сообщает британская газета Daily Mail. Согласно обнародованным данным, Алекс Чапман скончался, когда ему было 36 лет. В публикации упоминается, что это случилось из-за передозировки наркотическими веществами три года назад. До этого члены его семьи утверждали, что смерть была естественной.

Анна Кущенко и Алекс Чапман связали себя узами брака в 2002 году. Они расстались спустя четыре года. СМИ назвали несколько вариантов происходящего. Один из них тот, где причиной для их замужества считают желание Кущенко получить британский паспорт.

В 2010 году, летом, Чапман и ее коллеги предстали перед судом в Нью-Йорке. Они рассказали о том, что занимались разведывательной деятельностью в пользу России в Британии и Соединенных Штатах. Затем Москва и Вашингтон обменялись заключенными шпионами.  

Автор: Анастасия Аои
#россия #великобритания #сша #шпионка #анна чапман #кущенко
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