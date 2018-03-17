Если Киев помешает голосованию, Москва потребует ответа на международном уровне

Так заявил член комитета Государственной думы по международным делам Сергей Железняк.

Слова Железняка приводит его пресс-служба. Он сказал, что Россия потребует ответа на международном уровне, если Украина все же решит помешать гражданам России голосовать 18 марта.

Ранее министерство внутренних дел Украины заявило, что граждан России не допустят голосовать 18 марта. Вход разрешат только сотрудникам. Это решение выдвинули из-за того, что выборы пройдут и в Крыму. Киев по-прежнему считает его своим.

МИД России назвал такое поведение со стороны Украины лицемерным, ведь ранее там говорили, что позаботятся о безопасности российских дипломатических и консульских учреждений.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова посоветовала не рисковать своим здоровьем, если Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не гарантирует россиянам безопасность на избирательных участках Украины.