Появились подробности о планах «Голоса» провести провокации на выборах 18 марта

В истории с разоблачением движения «Голос», заявившего ранее о желании наблюдать за выборами президента РФ, а на самом деле планировавшего провести ряд провокаций на деньги западных спонсоров, появились новые подробности.

В частности, как сообщает информационный портал «Правда 35», после того, как на телеканале НТВ вышел фильм «Чужой Голос», в котором раскрывалась внутренняя кухня движения и планы провокаций, в других СМИ также стали выходить посвященные этой теме материалы. В частности, «Комсомольская правда» на своем сайте опубликовала статью «Голос» готовит информационную атаку на выборы президента РФ», в котором раскрыла новые подробности.

Там говорится о том, что активисты движения «Голос», не дожидаясь дня выборов, еще в начале избирательной компании опубликовали материал, в котором говорилось о нарушениях избирательного процесса. Данный материал быль проверен юристами «Гражданского контроля» - одной из самых уважаемых общественных организаций в области защиты прав граждан, которые, изучив его, ужаснулись «пропагандистской фальшивке».

«В докладе и тут, и там можно встретить термин «масштабный». Ну, например, «масштабное административное использование образовательных учреждений». Правда, никакой статистики и реальных цифр «Голос» в таких случаях не приводит», - приводит КП мнение экспертов «Гражданского контроля», которые также называют этот прием манипуляцией.

Также юристы и журналисты отметили тон доклада, который, как и его содержание, является прямым подталкиванием избирателей к бойкоту выборов, сделав вывод, что и движение «Голос», финансируемое из западных фондов, и позиционирующий себя главным оппозиционером блогер, продвигают одну и ту же мысль.

При этом в «Комсомольской Правде» подтвердили данные НТВ о том, что наблюдатели от разного рода оппозиционных движений планируют 19 марта совершить информационную атаку на результаты президентских выборов в России. В частности, руководительница «Голоса» заявила:

«Показываем, где у вас в каких регионах происходит полный треш. Мы выделяем эти так называемые электоральные султанаты и показываем конкретные участки».

Под видом активистов представители разных групп пытались легализоваться на избирательных участках и там свести процесс наблюдения за выборами к выдумыванию разного рода нарушений и к попыткам дискредитировать процесс голосования. Таким образом «активисты» намереваются создать вокруг выборов истерию, независимо от того, как, на самом деле, открыто и прозрачно пройдет голосование.