Памфилова призвала сограждан на Украине не рисковать на выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сказала, что, если Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не даст гарантии, что гражданам России ничего не угрожает на избирательных участках Украины, комиссия советует рисковать.

Памфилова выразила надежду на то, что ОБСЕ должным образом отреагирует на ситуацию на Украине. Однако, если этого не произойдет, она советует не рисковать своим здоровьем и жизнью. Такую информацию сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что ЦИК сделал все возможное и теперь необходимо обеспечить возможность россиянам без опасности для себя добраться до российских представительств, оборудованных для голосования на президентских выборах.

Накануне украинское министерство внутренних дел заявило, что россиян не допустят в посольство РФ в Киеве и консульства в Харькове, Одессе и Львове 18 марта. Вход откроют только сотрудникам. Такое решение выдвинули, потому что выборы пройдут и в Крыму. Киев до сих пор считает его своим, несмотря на то, что он таковым уже не является.

В российском министерстве иностранных дел считают, что нынешнее украинское правительство лицемерило, говоря о заботе о безопасности дипломатических и консульских учреждений России.