РФС назвал заявление Родченкова о допинг-программе на Олимпиаде-80 «чушью»

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков сделал заявление о том, что советские спортсмены использовали допинг на Олимпиаде-1980, которая проходила в Москве.

Его слова подверг критике почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, назвав заявление полнейшей чушью. Он отметил, что на слова Родченкова не стоит реагировать и подчеркнул, что в то время даже не существовало такого понятия, как «допинг».

Все препараты были из натуральных продуктов, напомнил Колосков, чьи слова приводит издание «Спорт-Экспресс». Самым главным восстановителем на ОИ была черная икра, вот какой был единственный допинг, сказал он.