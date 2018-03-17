Украине напомнили о необходимости уважать европейские ценности на выборах-2018

Глава территориального избиркома Василий Волков заявил, что подход украинских властей к вопросу голосования граждан РФ на территории Украины вряд ли встретит поддержку в Европе.

При этом Волков отметил, что Россия надеется на то, что Киев, который неоднократно заявлял о своей устремленности в Европу, будет разделять и европейские ценности.

«Мы с вами помним заявление министра внутренних дел (Украины Арсена) Авакова о том, что они там не смогут обеспечить голосование наших граждан. А их там около 70 тысяч — россиян, которые имеют право по закону участвовать в выборах на территории Украины», - заявил глава ТИК, созданного специально для того, чтобы руководить деятельностью участковых избирательных комиссий за рубежом.

При этом Волков отметил, что, после заявления главы МВД Украины о недопуске граждан РФ к избирательному участку в дипмиссии, просто в голове не укладывается, что все конвенции, договора, соглашения и международные права могут быть попраны так просто.