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Украине напомнили о необходимости уважать европейские ценности на выборах-2018

Украине напомнили о необходимости уважать европейские ценности на выборах-2018

Глава территориального избиркома Василий Волков заявил, что подход украинских властей к вопросу голосования граждан РФ на территории Украины вряд ли встретит поддержку в Европе.

При этом Волков отметил, что Россия надеется на то, что Киев, который неоднократно заявлял о своей устремленности в Европу, будет разделять и европейские ценности.

«Мы с вами помним заявление министра внутренних дел (Украины Арсена) Авакова о том, что они там не смогут обеспечить голосование наших граждан. А их там около 70 тысяч — россиян, которые имеют право по закону участвовать в выборах на территории Украины», - заявил глава ТИК, созданного специально для того, чтобы руководить деятельностью участковых избирательных комиссий за рубежом.

При этом Волков отметил, что, после заявления главы МВД Украины о недопуске граждан РФ к избирательному участку в дипмиссии, просто в голове не укладывается, что все конвенции, договора, соглашения и международные права могут быть попраны так просто.

Автор: Александр Люблинский
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