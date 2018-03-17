Соловьев назвал «мягким» решение Москвы выслать британских дипломатов

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал высылку дипломатов Великобритании из РФ.

В беседе с корреспондентом ФАН он отметил, что Россия ответила по принципу взаимности, сопровождающему дипломатические отношения.

Лондон допустил непозволительную риторику в отношении российской стороны, считает Соловьев, поэтому реакцию Москвы можно назвать довольно сдержанной и мягкой. В XVIII-XIX веках действия Лондона могли расцениваться как casus belli (с латинского - «случай для войны»), отметил ведущий.

Он также высоко оценил чувство самообладания и выдержки со стороны Москвы.

Российское внешнеполитическое ведомство в субботу объявило персонами нон грата 23 дипсотрудника посольства Британии.