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ООН и Красный Крест признают ведущую роль РФ в решении гуманитарных проблем в Сирии

ООН и Красный Крест признают ведущую роль РФ в решении гуманитарных проблем в Сирии

Организация объединенных наций признает, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) в ходе гуманитарной операции по эвакуации гражданского населения из Восточной Гуты играет лидирующую роль. 

Об этом на совещании целевой группы по гуманитарному содействию Сирийской Арабской республике, прошедшем накануне в Женеве, заявил координатор от всемирной организации в Сирии Али аз-Затари. Его слова в субботу 17 марта приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

Аз-Затари отметил, в частности, что ситуация в лагере беженцев «Рукбан», находящемся в 55-километровой зоне, которую контролируют США, в районе пограничного перехода Ат-Танф, вызывает в ООН особую озабоченность, так как гуманитарные конвои организации, которые имеют разрешение сирийского правительства, не могут попасть к мирному населению и оказать ему помощь из-за отсутствия с американской стороны письменной гарантии их безопасности.

ООН и Красный Крест признают ведущую роль РФ в решении гуманитарных проблем в Сирии

В то же время координатор от ООН в Сирии отметил, что российский ЦПВС с февраля текущего года организовал проход на территорию Восточной Гуты четырех гуманитарных конвоев ООН. Аз-Затари выразил сотрудникам Центра благодарность за это и особо подчеркнул, что 15 марта во время обстрела боевиками района в городе Дума, где проходила разгрузка гуманитарной помощи, только благодаря действиям сотрудников российского Центра удалось избежать жертв и среди мирного населения, и среди сотрудников ООН и Красного Креста, доставивших гуманитарный груз.

По словам координатора ООН, офицеры ЦПВС оказывают полное содействие наблюдателям от международных структур в районе проведения гуманитарной операции, в том время, как боевики продолжают всячески препятствовать выходу мирных граждан из Восточной Гуты по коридорам, организованным Центром. Также аз-Затари привлек внимание международных представителей к тому, что боевики отнимают у мирных жителей доставленную им гуманитарную помощь и распоряжаются ею по собственному усмотрению.

ООН и Красный Крест признают ведущую роль РФ в решении гуманитарных проблем в Сирии

В то же время, кандидат исторических наук замглавы Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, говоря о сложной гуманитарной обстановке в Сирии, заявил:

«Соединенные Штаты и другие западные страны постоянно используют гуманитарный фактор для вмешательства в дела других стран. Именно они придумали термин «гуманитарная интервенция» во время югославской войны».

Эксперт также отметил, что, несмотря на то, что США сами постоянно обвиняют разные страны в нарушении прав мирного населения и гуманитарных проблемах, то, как развивается ситуация в Сирии, наглядно показывает, что за их словами не скрывается реальных дел. Более того, именно США, которые в основном ответственны за разжигание конфликта в Сирии, ни разу за все время с его начала не проявили настоящей заботы о гражданских лицах.

Автор: Александр Люблинский
#сирия #оон #политика #благодарность #весь мир #мирные жители #красный крест #восточная гута #российский центр по примирению #цпвс #гуманитарная ситуация #гуманитарные конвои
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