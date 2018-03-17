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Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

Выборы Президента в 2018 году уже называют, пожалуй, самыми открытыми и чистыми за всю историю демократических выборов в стране.

Но означает ли это, что 18 марта мы не получим сообщений о нарушениях? Нет, не означает. Вопрос лишь в том, будут ли они на самом деле являться нарушениями.

Выборы 18 марта привлекли внимание рекордного количества наблюдателей. Закон существенно расширил возможности их контроля за выборами: одних только субъектов выдвижения наблюдателей в этом году более 100 (шесть лет назад – только 9). А еще около 1500 международных наблюдателей со всего мира.

Но наблюдатель наблюдателю рознь. Подавляющее их большинство действительно нацелено на то, чтобы выборы прошли максимально открыто и честно. Это серьезные, профессиональные и ответственные люди. Но есть и те, кто в попытках очернить и сам процесс голосования, и его результаты, готов идти на провокации или как минимум «брать количеством», выдавая за нарушения обычные несостыковки, ошибки самих избирателей или откровенные курьезы.  Можно не сомневаться – такие лженаблюдатели проявят себя и 18-го.

Славу настоящих провокаторов уже получила, например, организация «Голос», которую активно поддерживают некоторые западные «демократические институты», но серьезно к которой уже никто давно не относится. Свой голос «Голос» подает только за грантовые деньги, это бизнес, где работает одно простое правило: чем больше товара – тем больше денег. Под товаром подразумеваются нарушения. Что делать, если их нет? А неважно! Можно придумать! Или подсунуть «просрочку» – какие-нибудь случаи с прошлых выборов выставить за настоящие. Западные спонсоры проверять не будут, а на российских читателей наплевать.

Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

На днях в сети появилось видео, эту дурную славу подтверждающее. Исполнительный директор «Голоса» Лилия Шибанова обсуждает со своим куратором из Европейской платформы за демократические выборы и финансирование деятельности своих наблюдателей, и даже то, как и когда будут представлены «доказательства» нарушений. Разговор ведется задолго до самих выборов, но Шибанова уже радостно докладывает: материалы будут собраны по каждому региону России и в 11 утра 19 марта «вывалены в Интернет» и предоставлены в ОБСЕ. Готовьте евро, МИДы европейских стран!

На специально созданной «Голосом» «карте нарушений» уже публикуются так называемые «жалобы». Публикуются, но никак не проверяются. Вообще никак! Указанные участки, где якобы что-то происходит не так, не соответствуют адресам, за нарушение выдается звонок автоинформатора с приглашением на выборы или какие-то конкурсы, которые проходят в этот же день. Любой, даже не шибко грамотный юрист, сразу же отсек бы такие жалобы, да только цель в данном случае другая – не объективная картина, а искусственно созданная массовость.

Так было и на выборах в сентябре прошлого года, где произошло несколько курьезных ситуаций, представленных как нарушения. В Москве на одном из участков кандидат от партии «Яблоко»… покусал члена избирательной комиссии, и полиция просто обязана была вывести кусаку. В Саратове в рукопашную пустились два члена избиркома – не поделили полномочия. Ужас какой, да? Не иначе как этот укус или пара тумаков повлияли на волеизъявление граждан! Создали угрозу демократии в стране! Изменили ход голосования!

Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

На другом участке в Москве под подозрения попала семья, которая вместе пришла проголосовать и решила сделать фото на память. Наблюдатели же сочли, что это бюджетников привезли голосовать «по разнарядке», а фото – для отчета. Ну невдомек прозападным наблюдателям, что для российских граждан выборы – это на самом деле праздник, присутствовать на котором хочется всем вместе. И вместе поделиться радостью.

Народ у нас вообще смешной. Порой избиратели начинают жаловаться, даже не попытавшись разобраться в ситуации: не в ту сторону пытался открыть дверь на участок – жалоба, подошел к зданию, где проходит голосование, с другого торца – жалоба. Но и такие нелепые, смешные случаи для наблюдателей «Голоса» могут оказаться подходящим товаром. Чем не повод заявить: избирателя не пустили на выборы!

Отдельная тема – сознательные провокации, которые тоже могут быть в день выборов. Здесь уже не так смешно, хотя столь же показательно. В штабах Навального, как пишет Regnum, уже выданы инструкции: «для создания видимости массовых нарушений на президентских выборах необходимо организовать так называемые карусели, вплоть до того, что привлекать к этому своих родственников». Этому товарищу уже давно все равно, что одурманенные им люди – по больше части молодые – попадают под нарушение закона. Несут административную ответственность за участие в несанкционированных митингах, например. А в случае с выборами им грозит уже и уголовная статья – законодательство в этом плане за последний год было ужесточено. Попытка вброса карается по статье 142.2!

Если же получится и вбросить, то можно… просто наклепать видео с нарушениями. Современные технологии позволяют это сделать очень и очень убедительно. Как? Да хотя бы как в этом ролике, снятом еще в 2016 году:

Зачем все это делается? Две причины: отпугнуть избирателей (не ходите, мол, все грязно) и доложит в США и Евросоюз. Они только того и ждут, чтобы обвинить Россию еще и в этом – в нечестных выборах. Тереза Мэй уже и речь, наверное, заготовила.

Но, повторим, на каждого псевдонаблюдателя найдется десяток настоящих. Даже больше – следить за выборами теперь может каждый, потому что все участки оборудованы камерами видеонаблюдения.

Ну и, наконец, лучший способ проверить ход голосования – просто принять в нем участие. Самому прийти, самому проголосовать, самому опустить бюллетень. Тогда и вопросов не будет.

Автор: Михаил Антонов
#голос #наблюдатели
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