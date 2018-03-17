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20:16   17 Марта 2018
Россия
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Придуманная мифология: Сторонники Навального рассказывают о «массовых задержаниях»

Придуманная мифология: Сторонники Навального рассказывают о «массовых задержаниях»

В субботу появились сообщения о том, что сторонников активиста Алексея Навального стали задерживать.

Сами волонтеры утверждают, что это связано с попытками сотрудников правоохранительных органов сорвать программу наблюдения на выборах президента. «ПолитЭксперт» выяснил, есть ли в этом хотя бы доля правды.

Первый случай произошел в Кемеровской области, где 20 правоохранителей якобы пришли в офис для изъятия компьютеров. Они объяснили свои действия тем, что расследуют порчу баннера одного из кандидатов в президенты. Из-за этого волонтеры Навального якобы не могут получить направления на избирательные участки и уверяют в соцсетях, что полиция специально сорвала их «наблюдательную кампанию». Как выяснило СМИ, полиция задержала только одного волонтера за то, что он залил баннер краской.

Второе происшествие случилось в Вологде. Как указывается в Twitter местного штаба Навального, одному из волонтеров «вменяют действия, имеющие признаки незаконной агитации». Как оказалось на самом деле, задерживать последователя Навального никто собирался - с мужчиной, который раздавал листовки в день тишины, следственно-оперативная группа просто провела беседу, не доставляя его в участок.

Политолог, публицист, руководитель Московского политологического клуба, главред альманаха «Информагентство» Евгений Бень объяснил СМИ, зачем сторонники активиста придумывают «массовые задержания». Эксперт отмечает, что Навальный и его окружение живут в мире ими же придуманной мифологии.

Волонтеры с их дезинформацией надеются на дестабилизацию в предвыборные дни, считает Бень. В заключении политолог выразил надежду на то, что правоохранители в рамках законности сделают все, чтобы не допустить беспорядков.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #навальный #общество #день тишины #провокации
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