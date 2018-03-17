Нефтяники «Лукойла» досрочно проголосовали на объектах в Каспийском море

Впервые выборы федерального уровня состоялись на месторождении имени Владимира Филановского.

Как сообщили в пресс-службе «Лукойл-Нижневолжскнефть»,в общей сложности на нефтяных объектах компании проголосовали 424 человека.

В организации голосования принимали участие члены участковой избирательной комиссии, представитель облизбиркома и два наблюдателя. До мест они добирались на вертолете. Переносные ящики с бюллетенями опечатали и доставили на участок №346.

После официального окончания голосования в Астраханской области бюллетени из этих ящиков опустят в комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые посчитают результаты автоматически.