Избирательная кампания по президентским выборам прошла без нарушений и полностью соответствует демократическим стандартами.

Такое заявление сделал представитель наблюдательной миссии Сербии, депутат парламента этой страны Владимир Джуканович. По его словам, кампания проходила открыто и свободно, в полном соответствии с демократическими процедурами. Депутат также отметил, что Центризбирком оказывает всю необходимую помощь.

Джуканович рассказал, что в течение двух дней, что пребывает в РФ, не зафиксировал каких-либо нарушений в ходе избирательной кампании и подготовки к выборам. Он подчеркнул, что в России выборы в целом гораздо более демократичные, чем на Западе.