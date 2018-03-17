Сербские наблюдатели заявили, что избирательная кампания в РФ прошла без нарушений
Избирательная кампания по президентским выборам прошла без нарушений и полностью соответствует демократическим стандартами.
Такое заявление сделал представитель наблюдательной миссии Сербии, депутат парламента этой страны Владимир Джуканович. По его словам, кампания проходила открыто и свободно, в полном соответствии с демократическими процедурами. Депутат также отметил, что Центризбирком оказывает всю необходимую помощь.
Джуканович рассказал, что в течение двух дней, что пребывает в РФ, не зафиксировал каких-либо нарушений в ходе избирательной кампании и подготовки к выборам. Он подчеркнул, что в России выборы в целом гораздо более демократичные, чем на Западе.