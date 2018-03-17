​​​​​​​В Севастополь для работы на выборах прибыли международные наблюдатели

Не менее 15 официально аккредитованных международных наблюдателей будут работать на президентских выборах РФ 18 марта в Севастополе.

Об этом в субботу 17 марта сообщил глава Избиркома Севастополя Александр Петухов. В частности, он отметил, что по два наблюдателя приедут в Севастополь на выборы из Испании, Швеции и Израиля, по одному наблюдателю прибудут из Великобритании, Дании, Италии и Украины и четыре наблюдателя будут из Кипра.

«12 наблюдателей уже прибыли в Севастополь, еще трое из Кипра прибудут вечером. Это официально аккредитованные ЦИК РФ наблюдатели», - подчеркнул Александр Петухов.

Также глава севастопольского избирательного комитета отметил, что работа международных наблюдателей на выборах президента России в Севастополе была спланирована с учетом их пожеланий.

Выборы главы государства пройдут в России 18 марта. Крым и Севастополь, которые вошли в состав нашей страны в 2014 году по результатам всенародного референдума, впервые участвуют в выборах президента России.