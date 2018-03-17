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19:22   17 Марта 2018
Весь мир
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Пассажирский автобус рухнул с моста в Индии, 14 погибших

Пассажирский автобус рухнул с моста в Индии, 14 погибших

В индийском штате Бихар на востоке страны пассажирский автобус упал с моста, в результате чего погибли не менее 14 человек.

О трагедии в субботу сообщает издание Times of India, которое отмечает, что пассажирский автобус, по неясным пока причинам, выехав на мост, сбил ограждения и вылетел с моста в пересохший канал. Отмечается, что автобус в воздухе перевернулся и упал на крышу. От полученных при падении автобуса травм 14 человек скончались на месте, еще несколько человек получили ранения, однако точное число пострадавших к настоящему моменту неизвестно.

Упавший с моста автобус ехал в город Ситамархи из населенного пункта Аураи. Причина, по которой он внезапно потерял управление, на данный момент неизвестна. Проводится расследование.

Автор: Александр Люблинский
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