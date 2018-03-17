Избирком: У россиян не должно возникнуть проблем с голосованием 18 марта

У россиян, живущих в Британии, не должны возникнуть трудности при голосовании на президентских выборах в РФ.

Такое мнение выразил субботу председатель территориального избиркома, руководящего деятельностью избирательных комиссий за границей, Василий Волков.

По его словам, из-за высылки 23 российских дипломатов возникла необходимость срочным образом менять составы участковых избирательных комиссий в дипломатических представительствах РФ.

Ранее 17 марта российский МИД сообщил, что Россия объявляет персонами нон-грата 23 британских дипломата, закроет британское генконсульство в Петербурге и прекращает деятельность Британского совета на территории России.