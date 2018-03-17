Специалисты Роскосмоса собрали ракету «Союз-ФГ»
Специалисты государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» собрали ракету «Союз-ФГ» на космодроме Байконур.
По информации Роскосмоса, в субботу, 17 марта, специалисты завершили общую сборку ракеты космического назначения «Союз-ФГ». Они пристыковали систему аварийного спасения, а головной блок с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-08» состыковали с пакетом ракеты-носителя «Союз-ФГ».
#СоюзМС08: 17 марта на космодроме Байконур специалисты предприятий Роскосмоса завершили операции по общей сборке ракеты космического назначения «Союз-ФГ» — https://t.co/f9rbPvWnxE pic.twitter.com/aloiqLScE7— РОСКОСМОС (@roscosmos) March 17, 2018