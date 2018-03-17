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19:09   17 Марта 2018
Россия
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Специалисты Роскосмоса собрали ракету «Союз-ФГ»

Специалисты Роскосмоса собрали ракету «Союз-ФГ»

Специалисты государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» собрали ракету «Союз-ФГ» на космодроме Байконур.

По информации Роскосмоса, в субботу, 17 марта, специалисты завершили общую сборку ракеты космического назначения «Союз-ФГ». Они пристыковали систему аварийного спасения, а головной блок с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-08» состыковали с пакетом ракеты-носителя «Союз-ФГ».

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #роскосмос #союз-фг
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