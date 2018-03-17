Эксперт опроверг теорию Навального об «избирательном заговоре» в Новой Москве

Алексей Навальный написал в Twitter, что в некой участковой избирательной комиссии Новой Москвы было прописано почти полторы тысячи избирателей, но к ним прикрепили еще тысячу желающих проголосовать по месту нахождения.

Блогера удивило, что «население выросло в два раза». Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов рассказал ФБА «Экономика сегодня», что теорию Навального об удвоении избирателей в некой участковой избирательной комиссии Новой Москвы можно легко объяснить.

По его словам, допустим, что воинская часть переехала из одного района в другой, но не меняла фактического месторасположения. Командование решило, что военнослужащим удобнее проголосовать по месту нахождения, поэтому «прикрепило» их к другой УИК.

Смирнов добавил, что также обеспечить большое число «прикрепившихся» мог директор крупного предприятия, решивший обеспечить избирательные права сотрудников и предложивший им проголосовать не по месту жительства, а по месту работы. В таком случае предприятие выделяет автобус, курсирующий весь день от работы к избирательному участку.