Захарова: Заявления США о намерении разбомбить Дамаск недопустимы

Официальный представитель МИД РФ отметила, что как только в Совете Безопасности ООН прозвучали слова о возможной бомбардировке Дамаска со стороны США, Москва сделала представление Вашингтону на этот счет.

Захарова заявила, что подобные предложения недопустимы, особенно в тех обстоятельствах, когда на протяжении нескольких лет Сирия усиленно боролась с международным терроризмом.

Ранее, 12 марта постпред США Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН сообщила, что Америка готова к проведению новых операций в Сирии в случае необходимости. Она напомнила о том, что после химической атаки в городе Хан-Шейхун в апреле 2017 года США нанесли авиационный удар по аэропорту «Шайрат».