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18:38   17 Марта 2018
Россия
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«Хватит писать всякий бред»: «пленников ЧВК «Вагнера» нашли живыми и здоровыми

«Хватит писать всякий бред»: «пленников ЧВК «Вагнера» нашли живыми и здоровыми

Николай Хитев и Игорь Швецов, которые ряд российских, украинских и западных СМИ объявили жертвами службы безопасности ЧВК «Вагнер», живы и здоровы.

В распоряжении ФАН оказалась видеозапись с подтверждением этого факта.

Ранее журналисты ряда оппозиционных СМИ писали о пропаже двух жителей Свердловской области — Николая Хитева и Игоря Швецова. Сообщалось, что мужчин якобы задержала служба безопасности ЧВК «Вагнера» из-за утечек данных о боевых потерях в провинции Дейр эз-Зор.

Скандальный обозреватель Максим Калашников писал в блоге, что теперь и сама ЧВК «Вагнера» разыскивает тех, кто сообщил о погибших.

«Свирепствует служба безопасности ЧВК, посадив «на контейнер» нескольких бойцов. Мне сообщили о том, что так держат Шведа, Циклопа и Хита», — отметил он.

Тема получила новый виток и вот уже украинское издание «Диалог» пишет, что эти россияне находятся «на контейнере» - в казематах службы безопасности ЧВК «Вагнер», где их постоянно бьют. Американское издание Archy World News сообщило, что мужчины покалечены и не могут двигаться, а Znak.com написал, что их уже нет в живых.

Блогер Алексей Навальный тоже подхватил историю, написав, что россиян якобы «просто грохнули» за то, что они рассказали сведения об убитых товарищах.

Все эти сообщения свидетельствуют о некомпетентности украинских и ряда российских СМИ, так как они публикуют недостоверные сведения. Корреспонденты ФАН оперативно сумели найти в соцсетях страничку одного из героев этих псевдосенсаций, на которой выложена видеозапись, опровергающая все небылицы. Хитев и Швецов говорят на видео, что они живы, здоровы и не были в Сирии. Также они передали «пламенный привет» недобросовестным журналистам и попросили оставить их в покое.

Автор: Ольга Шпакова
#сирия #сми #чвк вагнера #швецов #хитев
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