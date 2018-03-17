Эксперт объяснил, как появляются мифы о принудительном голосовании

Активист Алексей Навальный разместил на своем сайте видео, на котором показано, как будущих матерей якобы принуждают голосовать в одном из столичных роддомов.

Он отметил, что каждый нормальный человек «в знак протеста должен бойкотировать выборы». Эксперты считают, что провокаторы стремятся показать любые позитивные выборные процессы, в том числе и голосование по месту нахождения, как злой умысел.

На видео показано, как сотрудница роддома приносит в палату палату рожениц заявления на заполнение. Одна из лежащих в палате женщин, которая снимала диалог, задает медработнице провокационные вопросы, выясняя, что будет с теми, кто из сотрудников откажется заполнять заявление. В конце видео одна из соседок по палате отвечает автору записи, что решение о том, идти ли на выборы, каждый принимает лично, и никто никого принуждать не будет.

Независимый политический аналитик Александр Асафов отметил в беседе с ФАН, что целью ролика было показать историю с принудительным голосованием, чтобы «поймать за руку» ЦИК. По его словам, любые позитивные процессы подвергаются попыткам истолковать их как механизм для фальсификации голосования. Все эти усилия – показатель беспомощности, добавил он.

Асафов считает, что возможные ошибки и проблемы в ходе избирательного процесса могут происходить, но не преднамеренно.

Выборы президента России пройдут в воскресенье. Впервые будет использован механизм «мобильный избиратель», благодаря которому россияне смогут проголосовать по месту нахождения.