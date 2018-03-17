МИД РФ: Великобритания засекретит все данные по делу отравления Скрипаля

Мария Захарова заявила, что британская сторона уже не первый раз фабрикует данные по громким делам.

По словам Захаровой, российская сторона уверена, что Британия засекретит все данные по делу отравления экс-полковника ГРУ и его дочери, как это было с делом бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, бизнесмена Бориса Березовского и других.

Представитель МИД отметила, что ранее Москва направила в Лондон огромное количество документов с просьбой о предоставлении информации по данным инцидентам. Однако все подробности расследования оказывались засекречены. Она также обратила внимание на то, что Великобритания до сих пор не предоставила России данные по делу Скрипаля.