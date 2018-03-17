Ситуация в Восточной Гуте изменилась к лучшему — Генштаб

Из данного района сумели выйти более 44 тысяч человек, рассказал начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

В ходе брифинга он отметил, что это уникальная по масштабу гуманитарная операция, только за сегодняшний день по гуманитарному коридору Восточную Гуту покинули 27 тысяч 610 мирных граждан.

По словам Рудского, рядом с гуманитарными коридорами развернули необходимую инфраструктуру для приема и перевозки беженцев. При участии российских военных были организованы пункты горячего питания и оказания медицинской помощи.

Он добавил, что отдельные отряды боевиков готовы сложить оружие и покинуть Восточную Гуту, но ожидают приказа от своих зарубежных покровителей.