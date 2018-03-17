Санитарный вертолет эвакуирует пострадавшую с места ДТП на Киевском шоссе

Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел в район Киевского шоссе, где столкнулись автобус и грузовик.

Пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы сообщила интернет-порталу «Вечерняя Москва», что вертолет эвакуирует женщину, пострадавшую в ДТП.

Главное управление ГИБДД РФ по Москве подтвердило, что на 23 километре Киевского шоссе столкнулись автобус и грузовик. Водитель автобуса ехал по маршруту «Саларьево — Марьинский парк» и столкнулся с грузовиком, следовавшим в попутном направлении. Предварительно, пострадали девять человек, в том числе шесть подростков.