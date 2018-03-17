Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Соловьев назвал «мягким» решение Москвы выслать британских дипломатов

Соловьев назвал «мягким» решение Москвы выслать британских дипломатов

 Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений
Остров невезения: в Раде оценили последствия разрыва отношений РФ и Украины

Остров невезения: в Раде оценили последствия разрыва отношений РФ и Украины

 Украинские власти выдворили журналистку телеканала «Россия-24»

Украинские власти выдворили журналистку телеканала «Россия-24»
ООН и Красный Крест признают ведущую роль РФ в решении гуманитарных проблем в Сирии

ООН и Красный Крест признают ведущую роль РФ в решении гуманитарных проблем в Сирии

 Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия
Соловьев назвал «мягким» решение Москвы выслать британских дипломатов

Соловьев назвал «мягким» решение Москвы выслать британских дипломатов

 Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений
Остров невезения: в Раде оценили последствия разрыва отношений РФ и Украины

Остров невезения: в Раде оценили последствия разрыва отношений РФ и Украины

 Украинские власти выдворили журналистку телеканала «Россия-24»

Украинские власти выдворили журналистку телеканала «Россия-24»
ООН и Красный Крест признают ведущую роль РФ в решении гуманитарных проблем в Сирии

ООН и Красный Крест признают ведущую роль РФ в решении гуманитарных проблем в Сирии

 Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия
19:27   17 Марта 2018
Весь мир
1327

Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

Вашингтон намерен повторить прошлогодний сценарий удара по авиабазе Эш-Шайрат.

США готовят ракетные удары по позициям сирийских правительственных войск. Об этом сообщил сегодня начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Атаки планируется совершить после провокации боевиков с химическим оружием на юге Сирии. Туда уже доставлены контейнеры с хлором.

Политолог, эксперт по политике США на Ближнем Востоке Георгий Асатрян в беседе с ИА «Политика Сегодня» напомнил, что по той же схеме Вашингтон действовал в апреле 2017 года, когда нанес удары по сирийской авиабазе Аш-Шайрат в провинции Хомс. В ночь на 7 апреля 60 крылатых ракет «Томогавк» были направлены по самолётам и инфраструктуре ВВС Сирии. В Пентагоне тогда заявили, что это стало ответом на применение химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, в котором США поспешили обвинить Асада. 

«Однако через какое-то время глава Пентагона заявил, что у них нет доказательств причастности Асада к химической атаке. Интересная деталь: этот резкий шаг США поднял рейтинг президента Дональда Трампа у американских граждан»,  — сказал Асатрян.

Эксперт подчеркнул, что США продолжают политику по свержению Башара Асада с поста президента Сирии, хотя действуют менее активно, чем было при Обаме. Асатрян уверен, что сегодня это вряд ли осуществимо - позиции Асада довольно крепки. 

Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

 

Политолог Низар Буш считает, что Вашингтон своими действиями преследует несколько: прежде всего, планы направлены против России, а также показать всему миру свое господство и дать сигнал террористам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) о том, что продолжат их поддерживать. 

«Но думаю, что в Пентагоне будет считать до тысячи, прежде  чем совершить ракетный удар, потому что  знают,  что Россия ответит», — заявил  Буш в комментарии ИА «Политика Сегодня».     

Автор: Мария Владимирова
#сша #сирия #пентагон #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений Россия
Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений
Выборы Президента в 2018 году уже называют, пожалуй, самыми открытыми и чистыми за всю историю демократических выборов в стране.
20:32   17 Марта 2018
51
Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия Весь мир

Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

19:27   17 Марта 2018
1339
Штрафы не помогут избежать трагедий на переездах, где нет шлагбаумов и светофоров Россия

Штрафы не помогут избежать трагедий на переездах, где нет шлагбаумов и светофоров

20:35   16 Марта 2018
155
США могут вооружить террористические ячейки курдов в Сирии Весь мир

США могут вооружить террористические ячейки курдов в Сирии

16:49   16 Марта 2018
192
Новости smi2.ru
Наблюдатели из ФРГ прибыли в Крым с подарком

Наблюдатели из ФРГ прибыли в Крым с подарком

 Слуцкий: Москва дала адекватный ответ на действия Лондона

Слуцкий: Москва дала адекватный ответ на действия Лондона

 Компания Apple проведет презентацию 27 марта

Компания Apple проведет презентацию 27 марта

 Москва решила, как ответить Лондону на высылку дипломатов - МИД

Москва решила, как ответить Лондону на высылку дипломатов - МИД