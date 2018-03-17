Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

Вашингтон намерен повторить прошлогодний сценарий удара по авиабазе Эш-Шайрат.

США готовят ракетные удары по позициям сирийских правительственных войск. Об этом сообщил сегодня начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Атаки планируется совершить после провокации боевиков с химическим оружием на юге Сирии. Туда уже доставлены контейнеры с хлором.

Политолог, эксперт по политике США на Ближнем Востоке Георгий Асатрян в беседе с ИА «Политика Сегодня» напомнил, что по той же схеме Вашингтон действовал в апреле 2017 года, когда нанес удары по сирийской авиабазе Аш-Шайрат в провинции Хомс. В ночь на 7 апреля 60 крылатых ракет «Томогавк» были направлены по самолётам и инфраструктуре ВВС Сирии. В Пентагоне тогда заявили, что это стало ответом на применение химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, в котором США поспешили обвинить Асада.

«Однако через какое-то время глава Пентагона заявил, что у них нет доказательств причастности Асада к химической атаке. Интересная деталь: этот резкий шаг США поднял рейтинг президента Дональда Трампа у американских граждан», — сказал Асатрян.

Эксперт подчеркнул, что США продолжают политику по свержению Башара Асада с поста президента Сирии, хотя действуют менее активно, чем было при Обаме. Асатрян уверен, что сегодня это вряд ли осуществимо - позиции Асада довольно крепки.

Политолог Низар Буш считает, что Вашингтон своими действиями преследует несколько: прежде всего, планы направлены против России, а также показать всему миру свое господство и дать сигнал террористам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) о том, что продолжат их поддерживать.