Захарова назвала кампанию Лондона частью шоу, дестабилизирующего ситуацию в мире

В #МИД России был вызван #Посол Великобритании в Москве. Ему передана нота о том, что в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения России в связи с происшествием в г.Солсбери, в ответ приняты следующие решения: https://t.co/XF5Dbmps4r pic.twitter.com/3W0jYFAFnM