Захарова назвала кампанию Лондона частью шоу, дестабилизирующего ситуацию в мире
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала антироссийскую кампанию Великобритании.
По ее словам, происходящее — часть огромного шоу, дестабилизирующего международную обстановку.
«Очень страшного шоу», — отметила Захарова.
В #МИД России был вызван #Посол Великобритании в Москве. Ему передана нота о том, что в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения России в связи с происшествием в г.Солсбери, в ответ приняты следующие решения: https://t.co/XF5Dbmps4r pic.twitter.com/3W0jYFAFnM— МИД России ???????? (@MID_RF) March 17, 2018