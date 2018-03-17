Остров невезения: в Раде оценили последствия разрыва отношений РФ и Украины

Депутат украинской Рады Евгений Мураев заявил, что разрыв экономических отношений с Россией обернется значительными негативными последствиями для Украины.

По его словам, с потерей российских рынков Киев потерял половину ВВП, а также большую часть экспортного потенциала и бюджета. В эфире телеканала NewsOne депутат отметил, что полный отказ от торговли с РФ лишит Украину ряда отраслей промышленности и превратит ее в аграрную страну.

Украина постепенно превращается в остров невезения, желание угодить таким геополитическим игрокам, как Америка, страна ставит выше, чем потребности собственного народа, подчеркнул депутат.

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что правительство готовит документ о расторжении программы экономического сотрудничества с РФ.