Остров невезения: в Раде оценили последствия разрыва отношений РФ и Украины
Депутат украинской Рады Евгений Мураев заявил, что разрыв экономических отношений с Россией обернется значительными негативными последствиями для Украины.
По его словам, с потерей российских рынков Киев потерял половину ВВП, а также большую часть экспортного потенциала и бюджета. В эфире телеканала NewsOne депутат отметил, что полный отказ от торговли с РФ лишит Украину ряда отраслей промышленности и превратит ее в аграрную страну.
Украина постепенно превращается в остров невезения, желание угодить таким геополитическим игрокам, как Америка, страна ставит выше, чем потребности собственного народа, подчеркнул депутат.
Ранее украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что правительство готовит документ о расторжении программы экономического сотрудничества с РФ.