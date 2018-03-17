МИД назвал возможные страны-поставщики  нервно-паралитического вещества «Новичок»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что наиболее вероятными поставщиками «Новичка» являются Швеция, Чехия, Словакия, Великобритания и США.

В разговоре с журналистами Захарова подчеркнула, что, поскольку пробы «Новичка» не были переданы российской стороне, говорить о «русском следе» в деле Скрипаля не представляется возможным. Она также отметила, что есть все основания полагать, что у ряда западных стран есть образцы нервно-паралитического вещества. Представитель МИД добавила, что наиболее вероятными поставщиками химического оружия являются те страны, которые с конца 90-х годов и по настоящее время проводят интенсивные исследования веществ из проекта «Новичок». В их список входят Великобритания, Словакия, Швеция, Чехия, и, возможно, США.