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16:57   17 Марта 2018
Весь мир
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Тысячи мирных жителей вышли из Восточной Гуты 17 марта

Тысячи мирных жителей вышли из Восточной Гуты 17 марта

Представитель Центра по примирению враждующих сторон Владимир Золотухин сообщил, что в субботу, 17 марта, из Восточной Гуты вышли более 30 тысяч мирных жителей.

По его словам, люди продолжают выходить из Восточной Гуты по гуманитарному коридору. Золотухин отмечал, что по нему проходят более трех тысяч человек в час. Министерство обороны РФ транслирует происходящее в пунктах пропуска гумкоридоров в Восточной Гуте.

Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #минобороны #гумкоридор #восточная гута
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