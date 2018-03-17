Генштаб РФ предупредил о возможном ударе США по Сирии

Мы отмечает признаки подготовки к возможным ударам США по Сирии, сообщил в субботу начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Он объяснил, что американцы разместили в восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море ударные группировки морских носителей крылатых ракет.

Возникает вопрос, кого Вашингтон собирается поддержать этим ударом, отмечает Рудской. Очевидно, боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и их сторонников, ответственных за беспорядки в Восточной Гуте.

Генштаб РФ также предупреждает, что Штаты могут ударить по государственным объектам и сирийским войскам, обвинив официальный Дамаск в применении химоружия против мирного населения.